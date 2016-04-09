Латакия, Сирия, 9 апреля, 2016, 07:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Сирийской Арабской Республике были зафиксированы шесть случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

vk.com/mil_russia Министерство обороны Российской Федерации

По данным российских военных, нарушения режима прекращения огня были совершены четыре раза в провинции Латакия и по одному разу в провинциях Хама и Хомс.

В провинции Латакия боевики, которые относят себя к оппозиционной группировке «Ахрар аш-Шам», произвели обстрел из миномётов и систем реактивного залпового огня позиций сирийской правительственной армии в районе населенных пунктов Сандран, Шмайса и Нехшебба. В результате обстрелов погиб один гражданский.

О жертвах или пострадавших во время обстрелов в Хаме и Хомсе не сообщается.

Напомним, в Сирии действует режим перемирия между правительственными войсками и отрядами так называемой вооруженной оппозиции. ВКС РФ и ВВС Сирии не наносят авиаудары по тем группировкам, которые заявили, что поддерживают перемирие и сообщили российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.