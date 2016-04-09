Джуно , США, 9 апреля, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт Cessna 206 потерпел крушение на острове Адмиралти в американском штате Аляска, в результате чего погибли три человека, передаёт телеканал RT.

bitrix-cdn.ru Самолёт Cessna 206

Уточняется, что самолёт упал в районе города Ангун. Всего на его борту находилось четыре человека, одной из пассажирок при крушении удалось выжить. Женщина была госпитализирована с ранениями.

Как сообщается, из-за сильного ветра к месту происшествия пока не могут приблизиться вертолёты спасателей.