Вашингтон, 9 апреля, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 может выдержать до 20 запусков, а при небольшой модернизации её составляющих она сможет использоваться до 100 раз. Об этом заявил на пресс-конференции глава компании SpaceX Илон Маск, передаёт агентство Reuters.

.pvsm.ru Старт ракеты .pvsm.ru

По его словам, элемент ракеты, который удалось успешно приземлить на плавучую платформу после отправки космического корабля Dragon к МКС 8 апреля, должен быть доставлен в порт к концу текущей недели. После этого ступень ракеты обследуют специалисты, будут проведены повторные запуски двигателя, а к началу лета её могут использовать для новых запусков.

Кроме это, Илон Маск анонсировал запуск в 2016 году тяжёлой модификации ракеты-носителя Falcon, первая ступень которой будет снабжена 27 ракетными двигателями Merlin вместо девяти, используемых при нынешних пусках.

Как передавало ИА REGNUM, ракета Falcon 9 с космическим кораблём Dragon, который должен доставить груз для Международной космической станции, 8 апреля была успешно запущена с космодрома на мысе Канаверал в США. Спустя 2,5 минуты после старта первая ступень отделилась от ракеты и осуществила управляемый спуск на плавучую платформу в Атлантическом океане в 300 км к северо-востоку от места запуска.

Напомним, в конце декабря минувшего года компании SpaceX впервые удалось совершить успешную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 после запуска спутников связи. До этого компания предпринимала не менее двух неудачных попыток сохранить первую ступень ракеты для её повторного использования, приземляя её на плавучую платформу в океане.

Предыдущая попытка посадить первую ступень Falcon 9 после запуска спутника SES-9 в начале марта вновь завершилась неудачно.