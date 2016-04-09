Москва, 9 апреля, 2016, 05:14 — ИА Регнум. Вестибюли несколько станций Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров в предстоящие выходные, 9−10 апреля, в связи с проведением работ по благоустройству. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

Московское метро

В течение двух дней будут закрыты северные вестибюли станций «Свиблово», «Тульская», «Беговая» и «Алтуфьево», южные вестибюли станций «Южная» и «Планерная», а также восточные вестибюли станций «Новогиреево» и «Кузьминки».

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — отметили в пресс-службе.

Работу в обычном режиме вестибюли станций возобновят с открытием метрополитена утром понедельника, 11 апреля.