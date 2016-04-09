Дамаск, 9 апреля, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Военный командир террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», саудовский наёмник Абдулла аль-Мухейсани, ликвидирован в ходе точечного удара ВВС Сирии по штабу группировки в провинции Идлиб, сообщило агентство «Сурия аль-Эн» со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

kvedomosti.com Сирийские ВВС

Отметим, что на прошлой неделе в результате авиаудара ВВС Сирии был ликвидирован другой главарь террористов — Радван Махмуд Наммус, бывший сподвижником лидера группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена и одним из идеологов «Джабхат ан-Нусры», которая считается сирийским филиалом «Аль-Каиды.

В ходе авиаудара сирийских сил в селении Кфар-Джелис вместе главарём боевиков были уничтожены не менее 20 полевых командиров.

Напомним, деятельность террористических группировок «Аль-Каида» и «Джабхат ан-Нусра» решением Верховного суда запрещена на территории России.