Москва, 9 апреля, 2016, 04:36 — ИА Регнум. Пожар произошёл в ночь на 9 апреля в Москве в здании Пресненского ОВД на улице Литвина-Седокова, все находившиеся внутри сотрудники были эвакуированы, передаёт телеканал LifeNews.

s-vesti.ru Пожар

По предварительной информации, возгорание произошло в одном из кабинетов в результате короткого замыкания. Площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров.

Телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источники сообщает, что в результате пожара пострадали три человека, надышавшись угарным газом. Все они были госпитализированы в городские больницы, ещё трёх человек осматривают врачи скорой помощи.

Сообщается, что в настоящее время пожар уже потушен, здание было осмотрено сотрудниками МЧС.