Остин, США, 9 апреля, 2016, 04:16 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате стрельбы на авиабазе ВВС США «Лэкленд» в американском штате Техас, передаёт телеканал CNN.

fonstola.ru два пистолета Glok

Инцидент произошёл 8 апреля. По информации представителя Пентагона, один из лётчиков застрелил офицера, командира учебной эскадрильи, после чего покончил с собой.

Тела двух погибших обнаружили в одном из помещений авиабазы. На месте происшествия было найдено два пистолета Glok.

После инцидента территория базы была оцеплена. Обстоятельства произошедшего и возможные мотивы убийства в настоящее время выясняются. По заявлению властей, произошедшее не связано с терроризмом.

Авиабаза «Лэкленд» является одним из основных военных объектов ВВС США. На её территории осуществляется подготовка военнослужащих по контракту.