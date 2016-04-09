Сан-Сальвадор, 9 апреля, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Сотрудники генеральной прокуратуры Сальвадора провели обыск в представительстве панамской юридической компании Mossack Fonseca, располагающемся в столице страны. Об этом сообщил глава ведомства Дуглас Мелендес, лично возглавлявший операцию, передаёт агентство Reuters.

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По его словам, в ходе обыска были изъяты документы и компьютеры, находившиеся в представительстве. Мелендес также сообщил, что сотрудники фирмы сняли вывеску со входа в офис и заявили, что представительство переезжает.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе один из основателей Mossack Fonseca Рамон Фонсека заявил, что документы фирмы, послужившие основой для расследования об офшорных компаниях, никому не предоставлялись сотрудниками компании, а были добыты в результате внешней хакерской атаки. Кроме этого, он заявил, что опубликованные материалы были неправильно истолкованы авторами расследования.

Фонсека подчеркнул, что его фирма никогда не нарушала законы, не помогала никому уходить от уплаты налогов или отмывать деньги, а также не занималась уничтожением каких-либо финансовых документов. По его словам, он уже подал заявление в прокуратуру Панамы по факту кражи документов.

Напомним, в начале апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал отчёт об офшорных компаниях, через которые много лет перекачивали финансовые средства десятки мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и знаменитостей. На официальном сайте организации приведены 11,5 млн документов, которым дано название «Панамские документы». Сообщалось, что в основу расследования легла утечка информации из юридической фирмы Mossack Fonseca.