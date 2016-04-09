Киев, 9 апреля, 2016, 03:34 — ИА Регнум. Один из адвокатов осуждённой за причастность к убийству российских журналистов гражданки Украины Надежды СавченкоИлья Новиков заявил, что она не будет этапирована в колонию, несмотря на вступление приговора в силу, и в ближайшие дни следует ожидать «хороших новостей» относительно её дальнейшей судьбы.

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«Есть информация, которую я не вправе раскрывать, но она сводится к тому, что хорошие новости могут поступить в один из ближайших дней. Мы надеемся, что это будет рано, а не поздно», — заявил Новиков в эфире украинского телеканала «Интер».

По его словам, переговоры между Киевом и Москвой относительно Савченко в настоящее время ведутся. Скажу осторожно, что они скорее движутся в правильную сторону, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы. На следующей неделе мы ждём каких-то принципиальных новостей», — отметил адвокат.

Новиков также высказал мнение, что «все понимают, в том числе и в России, что попытка этапировать Надежду в текущей ситуации и в её теперешнем состоянии будет фактически означать попытку срыва таких переговоров».

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта Надежда Савченко была признана Донецким городским судом Ростовской области причастной к убийству российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе летом 2014 года. Суд приговорил украинскую диверсантку к 22 годам пребывания в колонии общего режима. Осуждённая своей вины не признаёт.