Пхеньян, 9 апреля, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Власти КНДР заявили об успешном проведении испытаний двигателя нового типа для межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

1news.az Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководит испытаниями

Отмечается, что испытания, которыми лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, проводились недалеко от западного побережья страны на полигоне для испытаний ракет большой дальности.

Как передавало ИА REGNUM, в конце марта Пхеньян заявил об успешно проведённых наземных испытаниях ракетного двигателя, работающего на твёрдом топливе.

До этого в течение месяца северокорейские военные четыре раза провели испытания баллистических ракет ближнего и среднего радиуса действия. Запуски ракет по направлению Японского моря были осуществлены Пхеньяном 3, 10, 18 и 21 марта. Лидер КНДР Ким Чен Ын также заявлял о планах провести в ближайшее время новые испытания ядерного оружия и баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.