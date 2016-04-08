Сан-Хосе, 9 апреля, 2016, 02:31 — ИА Регнум. В результате лобового столкновения двух поездов 8 апреля в Коста-Рике пострадали 245 человек. Такие данные приводят в местном комитете Красного Креста, передаёт телеканал RT.

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По сообщениям местных СМИ, авария произошла в районе столицы страны — города Сан-Хосе. Глава Института железных дорог Коста-Рики Гильермо Сантана заявил, что причиной произошедшего, вероятно, стал человеческий фактор. Ошибка могла была допущена из-за «недостаточной коммуникации по радио» между поездами.

На то, чтобы ликвидировать последствия аварии и убрать с путей повреждённые составы, потребовалось около трёх часов. В настоящее время движение поездов на данной линии прекращено. Все обстоятельства аварии расследуются.