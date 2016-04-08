Брюссель, 9 апреля, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Полиция Бельгии задержала двух непосредственных участников терактов в аэропорту и метро Брюсселя. Об этом сообщил федеральный прокурор Фредерик Ван Лёв на пресс-конференции 8 апреля, передаёт телеканал RTBF.

srnnews.com Террористы в аэропорту

Уточняется, что задержанные являются именно теми лицами, которые попали в объективы камер видеонаблюдения вместе со смертниками. Один из них, Осама Крайем, по сведениям полиции, покупал в крупном брюссельском торговом центре сумки, которые позднее были начинены взрывчаткой. Имя второго подозреваемого не называется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 8 апреля стало известно об аресте ещё одного из ключевых участников террористических атак в Брюсселе Мохаммеда Абрини, который подозревается также в организации терактов в Париже.

Напомним, 22 марта в международном аэропорту Брюсселя боевики устроили два взрыва. Третью террористическую атаку экстремисты произвели в вагоне метро на станции «Мальбек». Жертвами стали 32 человека, ещё 340 получили ранения.