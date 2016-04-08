США, 9 апреля, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Автомобиль со взрывчаткой был обнаружен 8 апреля на парковке возле баптистской церкви в городе Саутавен в американском штате Миссисипи, передаёт местный телеканал WDAM7.

wdam.com Баптистская церковь

Как сообщается, о подозрительной машине в полицию сообщили служители церкви. Прибывшие на место полицейские приняли решение эвакуировать автомобиль с парковки.

В настоящее время специалисты изучают находившиеся внутри транспортного средства материалы. Начат розыск владельца автомобиля. Других подробностей инцидента не приводится.