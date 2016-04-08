Киев, 9 апреля, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко вечером 8 апреля заверил его в поддержке Амстердамом предоставления безвизового режима для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

wirralwheeliebincleaning.com Урны с результатами референдума

Отмечается, что в ходе беседы Рютте сообщил, что он расстроен результатами референдума в Нидерландах 6 апреля, на котором большинство избирателей высказались против ассоциации Украины с ЕС.

«Лидеры обсудили следующие шаги для вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», — информирует пресс-служба.

Порошенко со своей стороны заверил Рютте в «преданности Украины имплементации соглашения об ассоциации, включая положение об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли».

Как сообщало ИА REGNUM, на референдуме в Нидерланах по вопросу о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом 61,1% проголосовавших высказались против, 38,1% — за. Явка избирателей превысила 32,2%.