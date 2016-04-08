Лима, 9 апреля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Пассажирским автобусом упал в пропасть неподалёку от города Инти в перуанской провинции Куско, передаёт Peru21.

transportecarretero.com.uy Пропасть

По информации телеканала, в результате аварии погибли 15 человек, ещё около 30 получили ранения. Между тем, другие источники сообщают о 40 погибших и 14 пострадавших.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на слоном участке горной дороги, в результате чего автобус выехала за пределы трассы и рухнул в ущелье, где протекает река Мапачо.

На месте трагедии в настоящее время работают спасатели и полиция.