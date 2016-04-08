Таллахасси, США, 9 апреля, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Ракета Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon, оснащённая возвращаемой ступенью, 8 апреля успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США, передаёт агентство Reuters.

soyacincau.com Схема полёта ракеты Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon, оснащённая возвращаемой ступенью

Сообщается, что спустя 2,5 минуты после старта первая ступень отделилась от ракеты и осуществила управляемый спуск на плавучую платформу в Атлантическом океане в 300 км к северо-востоку от места запуска.

Ракета-носитель выводит на орбиту космический корабль Dragon, который должен доставить груз на Международную космическую станцию. Стыковка корабляс МКС запланирована на 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря минувшего года компании SpaceX впервые удалось совершить успешную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 после запуска спутников связи. До этого компания предпринимала не менее двух неудачных попыток сохранить первую ступень ракеты для её повторного использования, приземляя её на плавучую платформу в океане.

Попытка посадить первую ступень Falcon 9 после запуска спутника SES-9 в начале марта вновь завершилась неудачно.