Вашингтон, 9 апреля, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Россия и США в настоящее время работают над подготовкой проекта новой конституции для Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на российских и западных дипломатов.

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По информации источников, работа пока находится на начальной стадии, Москва и Вашингтон обмениваются идеями по данному вопросу. При этом отмечается, что предложения российской стороны более созвучны позиции сирийского правительства.

Напомним, после совместного заявления России и США по прекращению боевых действий в Сирии в начале марта представители сирийской оппозиции, духовенства, а также общественные и политические деятели на встрече в Хмеймиме договорились сформировать инициативную группу для разработки проекта новой конституции Сирии, после чего вынести его на всенародное обсуждение.

В конце марта представитель сирийской курдской Партии демократического союза в Москве Абд Салам Али заявлял, что партия также готова всецело участвовать в подготовке новой конституции, однако не получала приглашения к участию в этой работе.