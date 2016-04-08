Тбилиси, 9 апреля, 2016, 00:00 — ИА Регнум. В отличие от других оппозиционных партий, лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе ничего плохого в раннем объявлении президентом Грузии даты предстоящих выборов не видит. Об этом она заявила в передаче «20/30» телекомпании GDS.

gipajournos Нино Бурджанадзе

Не имеет она претензий и к самой дате, пояснив, что это принципиального значения не имеет. «На неделю раньше будут назначены выборы или на неделю позже — это принципиального значения не имеет», — отметила Бурджанадзе. Так она прокомментировала требование ЕНД перенести выборы на конец октября, так как, по мнению лидеров этой партии, период с 8 августа до 8 октября приходится на политически мертвый сезон, и оппозиция провести нормальную предвыборную кампанию не сможет.

То, как оппозиция и общественность отреагировали на решение властей о дате выборов и начала предвыборной кампании, Бурджанадзе списала на несобранность правительства.

«Они сказали, что выборы пройдут 8 октября, но начало избирательной кампании будет объявлено 8 августа. По закону же предвыборная кампания должна начаться сразу же после объявления даты выборов. Начало предвыборной кампании прямо сейчас было бы для оппозиции идеальным, так как она могла бы пользоваться льготами. Хотя я хорошо понимаю интерес властей, так как их проблема бюджета не волнует, а излишнего усиления оппозиции они не хотят. Этим и обусловлен перенос даты на 8 августа», — пояснила Нино Бурджанадзе.

Как известно, 5 апреля после встречи в администрации правительства Грузии президент Георгий Маргвелашвили объявил о назначении выборов на 8 октября. 6 апреля администрация президента направила правительству на контрасигнацию два распоряжения президента — о назначении выборов парламента и выборов Верховного совета Аджарской АР на 8 октября. Также было объявлено, что оба распоряжения после контрасигнации вступят в силу с 8 августа.

Такое решение президента вызвало протест как у оппозиции, так и у неправительственных организаций, представители которых пояснили, что в данном решении нарушены положения Конституции и Избирательного кодекса, согласно которым избирательная кампания должна начаться сразу же после принятия решения о назначении даты выборов.

В ответ президент и его администрация разъяснили, что раннее объявление выборов даст политическим партиям возможность лучше подготовиться к выборам, а отсрочка вступления решения в силу до 8 августа позволит сэкономить средства госбюджета на финансирование предвыборной кампании и деятельности избирательных комиссий.

Оппозицию и неправительственный сектор такие разъяснения не удовлетворили и они выдвинули правительству и премьеру требование не производить контрасигнацию распоряжений президента, а президента призвали отозвать свои распоряжения.