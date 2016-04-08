Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Российская сборная по хоккею смогла победить сборную Норвегии в матче Еврочелленджа. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает Федерация хоккея России (ФХР). Игра состоялась в Санкт-Петебруге.

rtvp.ru Шайба в воротах

Победа далась российским хоккеистам нелегко. Счет открыли норвежцы и у российской сборной никак не получалось сравнять его. Только в середине третьего периода Зият Пайгин сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Победную шайбу в дополнительном периоде забросил защитник Виталий Меньшиков.

Впереди вторая встреча с норвежцами в рамках Еврочелленджа. Она пройдет 10 апреля.