Кишинёв, 8 апреля, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Народное собрание Гагаузии обратилось к представительству ЕС в Молдавии, миссии ОБСЕ, международным организациям и дипломатическим миссиям, аккредитованным в Кишиневе, с просьбой о содействии в освобождении политзаключенных — жителей автономии Вячеслава Бойко и Дмитрия Кузнецова, которых обвиняют в «сепаратизме» и «измене родине». Как передает корреспондент ИА REGNUM, данной теме было посвящено специальное заседание Народного собрания (парламента) Гагаузии.

turkyurduhaber.org Стелла

Депутаты потребовали от молдавских властей незамедлительно освободить Бойко и Кузнецова из-под стражи. По их словам, «дело гагаузских диверсантов» является политическим и было сфальсифицировано с целью запугивания гагаузов в связи с прошедшим в автономии 2 февраля 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство участников проголосовали против «евроинтеграции» и за курс на вступление в Таможенный союз.

«Людей привлекают к уголовной ответственности по национальному и территориальному признаку», — заявил глава юридической комиссии гагаузского парламента Иван Бургуджи. По его словам, молодых людей почти два года держат под стражей, заставляя признать вину в обмен на условный срок.

Адвокат одного из обвиняемых Владимир Чимпоеш заявил, что Служба информации и безопасности и Генеральная прокуратура Молдовы «навесили на целый гагаузский народ ярлык российских диверсантов, как это было сделано на Донбассе и в Крыму».

Депутаты и присутствовавшие на заседании общественники выразили намерение провести марш в поддержку задержанных молдавскими спецслужбами жителей автономии, потребовав их освобождения. В свою очередь башкан Гагаузии Ирина Влах предложила провести специальное заседание парламента Молдавии по данному делу.

ИА REGNUM напоминает, что в июне и июле 2014 года молдавские спецслужбы задержали группу жителей Гагаузии, обвинив их в «антиконституционной деятельности». Позже молдавский суд осудил двоих из них на 5 лет условно. Позже аналогичный приговор был вынесен еще трем фигурантам дела. Все они признали свою вину и были осуждены по статьям «Оказание поддержки иностранным спецслужбам в террористических намерениях» и «Подготовка к организации незаконного военизированного формирования».

Процесс в отношении двух других обвиняемых, свою вину не признающих, затягивается до сих пор. При этом они обвиняются по целому ряду статей УК Молдавии: «Вербовка наемников, а также организация и обучение групп лиц с целью использования их в насильственных действиях, направленных на подрыв конституционного строя и территориальной целостности», «Вербовка, обучение и оказание помощи иностранным спецслужбам в террористических целях», «Подготовка к созданию незаконных военизированных формирований», «Подготовка к незаконному приобретению оружия и боеприпасов» и «Измена родине».

По версии молдавских спецслужб, группа молодых людей из Гагаузии под руководством «инструкторов» из российских спецслужб прошли военно-диверсионную подготовку на территории России, при этом их работу якобы координировали члены правительства Гагаузии. Как утверждает молдавское следствие, обвиняемые «имели целью нарушение территориальной целостности государства и подрыв конституционного строя Республики Молдова посредством объявления независимости АТО Гагаузия по сценарию Крыма, Донецка и Луганска».