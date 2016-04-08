Рамалла , 8 апреля, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Палестина готовит предложение в СБ ООН по проекту резолюции, которая привлечет Израиль к «ответственности» за строительство поселений, передает Associated Press .

ramallah.news Израильские солдаты охраняют израильское поселение

Министр иностранных дел Палестинской автономии Риад Малки отметил, что в проекте подчеркивается «насилие и терроризм поселенцев».

Копия проекта уже направлена в представительство арабских стран при ООН в Нью-Йорке.

Международное сообщество признает нелегитимными израильские поселения в Палестине. Тель-Авив, в свою очередь, отмечает, что населенные пункты и другие основные вопросы, как безопасность, должны решаться в ходе мирных переговоров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил инициативу Рамаллы, заявив, что она только отдалит ближневосточное урегулирование.

Израиль отобрал Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим у Иордании в войне 1967 года. На оккупированных территориях израильтяне начали возводить поселения, что препятствует созданию палестинского государства.