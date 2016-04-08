Москва, 8 апреля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что президент США Барак Хусейн Обама обратился к президенту России Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске граждан США, которые могли находится на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщила пресс-служба МИД РФ.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что некоторое время назад президент США Обама обратился к президенту России Путину с просьбой помочь разыскать граждан США, пропавших в Сирии.

Были проведены розыскные мероприятия. Выяснилось, что один из разыскиваемых граждан США — Кевин Доус — был арестован сирийскими правоохранителями за нелегальное проникновение в Арабскую Республику и другие правонарушение, рассказала официальный представитель МИД РФ.

Москва направила Дамаску официальный запрос. Законные сирийские власти сочли возможным проявить милосердие и освободить американца по гуманитарным соображениям, отметила Захарова.

По её словам, 1 апреля американский граждан был доставлен в Москву российским военно-транспортным самолетом и передан представителям посольства США. Затем его вывезли в США.

«Желаем ему впредь не попадать в подобные ситуации, одновременно рассчитывая, что в Вашингтоне по достоинству оценят жест доброй воли Дамаска», — передала Захарова напутствие МИД РФ загадочному американскому гражданину.

Известно, что 33-летний Доус пересек турецко-сирийскую границу в 2012 году.