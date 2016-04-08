Москва, 8 апреля, 2016, 23:25 — ИА Регнум. После того, как в Москве начальники генеральных штабов Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, за дело взялись дипломаты, пытающиеся хоть немного сблизить позиции конфликтующих сторон.

President.am Дмитрий Медведев и Серж Саргсян

Естественно, что основная роль в этом отведена Москве, как союзнику Армении по ОДКБ, ЕАЭС, а также страной, которая усиленно вооружает Азербайджан.

В самый разгар боевых действий с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана не раз общался глава МИД России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства также побывал в Баку, где провёл переговоры с высшим политическим руководством страны.

Детали заключенного в Москве перемирия обсуждал со своими коллегами министр обороны России Сергей Шойгу. Ещё 2 апреля президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Путин также общался с лидерами двух стран по телефону.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 7 апреля обсуждал урегулирование нагорно-карабахского конфликта в Ереване, а 8 апреля — в Баку.

«Роль России (в урегулировании конфликта — ИА REGNUM) очевидна, потому как мы — участники Минской группы, сопредседатели, никогда не уходили от ответственности. Президент, как только всё это произошло, позвонил и президенту Алиеву, и президенту Саргсяну, высказал нашу позицию, призвал стороны успокоиться, вернуться за переговорный стол, начать консультации, объявить перемирие.

Естественно, эти усилия были продолжены. Вот в Баку вчера приезжал министр иностранных дел России Лавров. У меня вчера были переговоры в Армении, сегодня в Азербайджане. Поэтому мы не только не уходим от своей доли ответственности за обеспечение бесперебойного процесса урегулирования, но и максимально тщательно в нём участвуем», — заявил Медведев после визитов в Армению и Азербайджан.

Сегодня, 8 апреля, новости о дипломатических усилиях приходят в основном из Москвы, так как там проходит заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, в котором принимают участие также главы МИД Армении и Азербайджана.

От имени тройки сопредседателей (Казахстан, Киргизия, Российская Федерация) было принято заявление, в котором в частности говорится, что в СНГ с глубокой озабоченностью воспринимают сообщения о вооруженных столкновениях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, которые привели к жертвам, в том числе среди гражданского населения. «Призываем стороны конфликта строго соблюдать режим прекращения боевых действий и проявить сдержанность с целью недопущения новых человеческих жертв. Необходимо как можно скорее предпринять все возможные меры для стабилизации ситуации и активизации усилий по мирному урегулированию конфликта на основе принципов, определенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.

После заседания состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Армении, Налбандян отметил, что широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном, нанесли серьёзный удар по переговорному процессу и усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По словам Налбандяна, для стабилизации ситуации необходимы практические шаги.

Лавров в свою очередь отметил, что с самого начала обострения Россия прилагала усилия для прекращения огня. Он назвал неприемлемым применение силы в зоне нагорно-карабахского конфликта, отметил важность соблюдения договоренностей о прекращении военных действий и исключения повторения подобных ситуаций, создания условий для продолжения переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Министры иностранных дел Армении и России отметили важность реализации предложений Минской группы ОБСЕ по укреплению режима прекращения огня. Лавров сообщил Налбандяну о российско-азербайджанских встречах в Баку.

Эдвард Налбандян в Москве встретился также с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Налбандян представил «ситуацию, создавшуюся вследствие агрессии Азербайджана против Арцаха». Стороны затронули ряд вопросов, связанных с председательством Армении в ОДКБ и повесткой организации. Состоялся обмен мнениями в связи с графиком запланированных в рамках ОДКБ встреч.

8 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсуждалась тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта в контексте усилий, предпринимаемых в эти дни российской стороной.

Кроме этого, 8 апреля Владимир Путин обсудил карабахский конфликта с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента России, был продолжен обмен мнениями о развитии событий вокруг Нагорного Карабаха с учётом проведённых в последние дни телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Владимир Путин информировал о предпринимаемых российской стороной посреднических шагах, включая контакты по линии председателя правительства Российской Федерации, глав внешнеполитического и оборонного ведомств.

7 апреля по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного развития Французской Республики Ж.-М.Эйро.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД России, министры обсудили последнее развитие событий в Нагорном Карабахе и договорились объединить усилия России и Франции как сопредседателей Минской группы с целью скорейшей нормализации ситуации в районе конфликта.

Еще один российский дипломат, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, вместе со своими коллегами из США и Франции Джеймсом Уорликом и Пьером Андрие, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик находятся с визитом в регионе. 6 апреля сопредседатели побывали в Баку, 7 апреля в Степанакерте, а вечером 8 апреля прибыли в Ереван, где уже встретились с министром обороны Армении Сейраном Оганяном.

В пресс-службе Минобороны Армении корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что «встреча была посвящена развязанным Азербайджаном широкомасштабным наступательным действиям и возможному развитию ситуации».

Министр обороны Армении коснулся боевых действий на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана и создавшейся ситуации. Сейран Оганян привлек внимание посредников «на основные особенности откровенной агрессии Азербайджана, в числе которых военные преступления против армянских военнослужащих и мирных жителей, а также грубое попрание положений о военных конфликтах».

Глава оборонного ведомства Армении отметил, что «героические и профессиональные действия Армии обороны Нагорного Карабаха обеспечили полноценное сопротивление военной агрессии Азербайджана и предотвратили дальнейшие действия противника». Было подчеркнуто, что Армения, несмотря на точный выбор целей и готовность занять новые благоприятные позиции для сдерживания противника, продолжает рассчитывать на переговорное урегулирование конфликта. В качестве предусловия для ослабления вооруженного противостояния руководитель оборонного ведомства отметил императивную важность укрепления прекращения огня юридически обязывающим соглашением, также отмечается в сообщении Минобороны Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на все усилия предпринимаемыми Москвой, в Армении в эти дни растет недовольство действиями России, как ближайшим союзником Армении. Так, в первую очередь в Армении недовольны, что Россия вооружает Азербайджан новейшим вооружением.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян, комментируя сообщение о намерении России продолжить продажу вооружений Азербайджану, заявил: «После всего этого продажа оружия аморальна».

Как сообщалось ранее, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, 8 апреля в Баку подтвердил намерение России продолжить продажу вооружений Азербайджану в соответствии с ранее заключенными соглашениями.

Тему российского оружия поднимал также президент Армении Серж Саргсян на встрече с главой правительства России Дмитрием Медведевым в Ереване 7 апреля. «Уверен, что знаете, что в Армении вызвал большой резонанс тот факт, что азербайджанцы в полную силу использовали те вооружения, которые они приобрели за последнее время в России. Это понятно, потому что в Армении народ считает Россию ближайшим союзником и другом», — заявил Серж Саргсян.

Резкое недовольство в Армении вызвала также новость о переносе саммита премьеров ЕАЭС, который должен был состояться в Ереване 8 апреля. Премьер-министр Армении Овик Абрамян на переговорах с главой правительства России отметил, что запланированное на 8 апреля в Ереване заседание Евразийского межправительственного совета без серьёзных на то оснований председательствующей стороной в последний момент было предложено перенести. При этом армянский премьер подчеркнул, что такой стиль работы в Армении считают неприемлемым.

По мнению военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, Россия оказалась в крайне сложной ситуации. Традиционная политика балансирования между Баку и Ереваном с целью утвердить тотальное доминирование в регионе дала серьезную трещину.