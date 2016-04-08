Рим, 8 апреля, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Министры внутренних дел Австрии и Италии провели встречу в Риме, чтобы обсудить тревоги, связанные с закрытием австрийских границ, передает Associated Press.

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Министр внутренних дел Анджелино Альфано отметил, что по итогам встречи стороны обязались активизировать сотрудничество в области «мониторинга и контроля общей границы с стратегической целью гарантии беспрепятственного прохождения (КПП) Бреннера и свободного передвижения, предусмотренного Шенгеном».

Министерство заявило, что страны также договорились укрепить сотрудничество между пограничными службами, в том числе для более широкого обмена информацией и их «постоянного» поступления в европейские базы данных.