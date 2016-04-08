Махачкала, 8 апреля, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Довольно неожиданно завершился матч 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Махачкалинский «Анжи», который занимала самую нижнюю строчку в турнирной таблице сыграл в ничью с «Ростовым», который на данном этапе является лидером чемпионата. Игра прошла сегодня, 8 апреля, в Махачкале.

Игра

Счет в игре так и не был открыт.

По результатам игры «Ростов» остался на верхней строчке турнирной таблицы с 45 очками после 23 матчей. «Анжи» смог подняться до 15 строчки и разделить её с «Мордовией». У обеих команд по 16 очков, но у «Мордовии» один матч в запасе.

В следующем туре 14 апреля «Анжи» сыграет с «Уфой». У «Ростова» в тот же день будет игра с «Кубанью».