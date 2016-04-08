Эр-Рияд, 8 апреля, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и ее военные союзники готовы взять на себя обязательство о прекращении огня, заявил пресс-секретарь саудовской коалиции в Йемене, передает Daily Mail. Однако Эр-Рияд готов к этому в случае, если повстанцы будут соблюдать резолюцию СБ ООН о выводе армии повстанцев из йеменских городов.

Gerry & Bonni Лица Йемена

Бригадный генерал Ахмед аль-Асири рассказал Associated Press, что повстанцы или племена хуситов должны «продемонстрировать приверженность» мирному решению конфликта. Запланированные на 18 апреля переговоры о мире могут увенчаться политическим урегулированием, считает военнослужащий.

Он заявил, что повстанцы должны также признать правительство президента Йемена Абд-Раббу Мансур Хади и отказаться от применения тяжелых вооружений.

Если переговоры провалятся, то силовой вариант решения останется на повестке дня, говорит Асири.

С марта месяца хуситы и саудовцы вели переговоры об обмене пленными и о прекращении боев на границе Йемена и Саудовской Аравии.