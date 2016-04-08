Москва, 8 апреля, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который стрелял в вагоне московского метро. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба УВД.

news61.ru Задержан подозреваемый

Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства на Профсоюзной улице был задержан 60-летний житель Москвы. Именно он по версии следствия открыл стрельбу в вагоне метро на Калужско-Рижской линии.

Напомним, сегодня в вагоне метро произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента. После этого стрелок скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

По факту стрельбы полиция завела уголовное дело за покушение на убийство.