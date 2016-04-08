Лондон, 8 апреля, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Лидер британских оппозиционеров Джереми Корбин считает, что премьер-министр Дэвид Кэмерон навсегда подпортил свой имидж, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Кэмерон «разочаровал общественность», — говорит член лейбористской партии. Он требует от премьера, чтобы он обнародовал свои финансовые дела.

На главу британского правительства растет давления с тех пор, как «Панамские документы» разоблачили его связи с «налоговыми гаванями».

Напомним, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признал 7 апреля, что получал прибыль от офшорного фонда, учрежденного в Панаме его отцом Иэном Кэмероном. Тем не менее он подчеркнул, что продал за £30 тыс. свои акции в фонде в 2010 году, за несколько месяцев до того, как занять пост главы британского правительства.

В свою очередь, ряд политиков Соединенного Королевства потребовал от главы правительства консерваторов опубликовать свою финансовую отчетность.

В частности, как сообщает Financial Times, к такому шагу призывает заместитель главы Лейбористской партии Том Уотсон. Политик обвинил премьер-министра в двойных стандартах, отметив, что тот, «выступая на протяжении шести лет с речами о реформах в налоговой сфере, на самом деле хранил свой секрет, что он сам участвовал в такого рода схемах, которые, по словам его правительства, должны быть реформированы». Политик призвал Кэмерона раскрыть свою финансовую отчетность, о том, куда еще он вкладывал свои деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, международный консорциум журналистских расследований опубликовал благодаря утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Согласно отчёту, покойный отец премьер-министра Великобритании Иэн Кэмерон в 1982 году стал одним из учредителей панамского фонда Blairmore Holdings.