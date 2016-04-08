Париж, 8 апреля, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Французский президент Франсуа Олланд провел переговоры со своим панамским коллегой Хуаном Карлосом Валера, чтобы объяснить ему, почему Франция вернула Панаму в список «некооперативных стран». Об этом сообщает Associated Press.

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Пресс-служба Олланда передает его заявление, в котором он просит Панаму ответить на запросы Парижа о предоставлении информации для французских налоговых служб.

Президент также отметил, что Франция инициировала проведение встречи экспертов из стран ОЭСР для рассмотрения вариантов сотрудничества между налоговыми администрациями 34 государств. Заседание, посвященное теме сокрытия налогов, пройдет 17 апреля.

«Некооперативные страны» —те, которые отказываются обмениваться информацией о гражданах другой страны, занимающихся «отмыванием денег» на ее собственной территории.