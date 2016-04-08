В Московском метрополитене неизвестный открыл стрельбу
Москва, 8 апреля, 2016, 21:30 — ИА Регнум. В Московском метрополитене неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил одного человека и скрылся. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
amur.info
Пистолет
Сообщается, что в вагоне метро на Калужско-Рижской линии произошел конфликт между двумя мужчинами. Во время конфликта один из участников предположительно, из травматического пистолета причинил огнестрельное ранение своему оппоненту.
Затем стрелявший скрылся. Пострадавший был госпитализирован в одну из московских больниц.
Правоохранители ищут стрелка.