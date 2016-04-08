Москва, 8 апреля, 2016, 21:30 — ИА Регнум. В Московском метрополитене неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил одного человека и скрылся. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

amur.info Пистолет

Сообщается, что в вагоне метро на Калужско-Рижской линии произошел конфликт между двумя мужчинами. Во время конфликта один из участников предположительно, из травматического пистолета причинил огнестрельное ранение своему оппоненту.

Затем стрелявший скрылся. Пострадавший был госпитализирован в одну из московских больниц.

Правоохранители ищут стрелка.