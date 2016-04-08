Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 21:30 — ИА Регнум. В связи с нефтяным загрязнением реки Тигода в Ленобласти в отношении ООО «Транснефть-Балтика» департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу возбуждено дело. Об этом сегодня, 8 апреля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. При этом нефтяники дают свою версию случившегося.

Louisiana GOHSEP Биолог спасает измазанную нефтью черепаху

Компанию призовут к ответу за недостаточные, по мнению Росприроднадзора, меры по локализации и ликвидации последствий январского разлива нефтепродуктов в Тосненском районе Ленобласти, произошедшего из-за прорыва несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод. Именно отголоски того ЧП стали причиной апрельского загрязнения Тигоды.

«При осмотре акватории реки на протяжении около 30 км государственными инспекторами отмечаются пятна нефтепродуктов различной цветности и размеров. В отдельных местах пленка отсутствует, фиксируется незначительные пятна, прибитые к берегам. Больше всего загрязнён участок реки в районе населенного пункта Трубников Бор Ленинградской области. Там отмечается сплошная плёнка нефтепродуктов серебристого цвета шириной до двух метров», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Осмотр загрязненных участков сопровождался отбором проб специалистами для определения концентрации нефтепродуктов в воде.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Транснефть-Балтика», в январе 2016 года при плановом обследовании магистрального нефтепродуктопровода на расстоянии 1560 метров от охранной зоны было выявлено загрязнение мелиоративной канавы и ледовой поверхности реки Тигода. Выход нефтепродуктов произошел из негерметичной криминальной емкости, установленной злоумышленниками с целью хищения. Об этом инциденте ООО «Транснефть-Балтика» сообщило в правоохранительные и надзорные органы. По факту было возбуждено уголовное дело.

Однако, как подчеркивают в пресс-службе компании, «загрязнение нефтепродуктом реки Тигода не относится к деятельности ООО «Транснефть-Балтика», поскольку к появлению на поверхности реки остаточной пленки, содержащей нефтепродукт, привело «интенсивное таяние снега и льда в месте зимнего инцидента». «Трубопроводы Общества работают в штатном режиме, разгерметизация трубопроводов отсутствует», — заявили в пресс-службе ООО «Транснефть-Балтика».

В настоящее время в районе деревень Черемная Гора и Кусино на реке Тигода установлено два рубежа боновых заграждений. ООО «Транснефть-Балтика» оказывает техническую помощь и совместно с МЧС в круглосуточном режиме проводит работы по ликвидации загрязнений, поступающих с талыми водами в реку Тигода. На месте работ находится 24 человека, используется 3 единицы техники, 2 нефтесборщика, 2 лодки и 2 емкости для сбора эмульсии и сорбирующие полотна.

Аналогичные боновые заграждения, как сообщает Росприроднадзор по СЗФО, установлены силами регионального управления МЧС также и на территории Новгородской области — в населенном пункте Меневша.

Кроме того, с целью предотвращения загрязнения реки Волхов, в которую впадает Тигода, в районе населенного пункта Кусино установлены две нитки боновых заграждений и сорбирующее полотно.

В пресс-службе надзорного ведомства подчеркивают, что реки 47-го региона в 2016 году неоднократно подвергались загрязнению из-за прорыва несанкционированных врезок в нефтепродуктопровод с целью хищения топлива.