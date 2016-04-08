Певец Сергей Лазарев упал в обморок во время концерта в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Исполнитель Сергей Лазарев упал в обморок на сцене во время своего выступления в Большом концертном зале «Октябрьский». Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает LifeNews.
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Сергей Лазарев
Сообщается, что зрители и работники сцены не сразу поняли, что произошло. У певца закружилась голова и он потерял равновесие. Лазарев уже лежал на сцене без движения, но зрители продолжали хлопать ему, а прожекторы освещали его.
Через какое-то время танцоры сообразили, что Лазареву плохо и увели его за кулисы.
Уже за сценой ему оказали первую помощь, дали нашатырь. Был объявлен антракт на 15 минут.
Напомним, Лазарев будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2016.