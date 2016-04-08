Рим, 8 апреля, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Италия отозвала своего посла из Каира для «срочных» консультаций», передает ABC News. Рим продолжает оказывать давление на египетские власти с целью выяснения «правды» об убийстве итальянского студента Джулио Реджени.

Колизей

Глава МИД Паоло Джентилони принял решение после двухдневной встречи в Риме между египетскими следователями и членами итальянской прокуратуры и полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что тело 28-летнего гражданина Италии Джулио Реджини было обнаружено на окраине египетской столице 3 февраля со следами пыток. По мнению правозащитников, причиненные истязания говорят о том, что он погиб от рук правоохранительных органов — обвинение, которое в Каире отвергают.