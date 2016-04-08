Киев, 8 апреля, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Вооруженным силам Украины достаточно 14 дней, чтобы восстановить территориальную целостность в Донбассе и взять под контроль неконтролируемый участок российско-украинской границы. Об этом 8 апреля в эфире украинского канала заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает ИА REGNUM.

Иван Рыжков. Вокзал в Дебальцево наш. 1947

«Украинская армия является боеспособной и готова за две недели очистить территорию, временно «оккупированную российскими террористическими войсками», — сказал Жебривский.

По его словам, Украина может вернуть отдельные территории Донбасса только масштабной военной операцией. При этом Жебривский призвал население Украины готовиться к открытой войне с Россией. «Россия готова ввести свои войска в достаточно серьезных объемах и готова бомбить всю Донецкую область и не только Донецкую область. Это будет открытая серьезная война между Россией и Украиной. Я готов и, в принципе, хотел бы этого всего», — рассказал Жебривский.

Он также считает, что пропаганда ДНР и ЛНР ввела местное население в состояние «анабиоза». «Выборы, не выборы, но пока не будет стоять гарнизон украинских войск в Донецке, в Снежном, Торезе, пока не будет введена военно-гражданская администрация, которая на самом деле навяжет … нормальный, демократический порядок дня для тех людей, то нам очень долго нужно будет вытаскивать их из того анабиоза, в который их завели Захарченко и Плотницкий», — подчеркнул Жебривский.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин предостерег ВСУ от попытки начать полномасштабное наступление. «Хочу предостеречь украинскую сторону от глупых и необдуманных поступков. Никакого блицкрига добиться не удастся. Мы готовы к отражению агрессии. И сомневаюсь, что война для Украины будет победоносной», — сказал Басурин.