Донецк, 8 апреля, 2016, 21:05 — ИА Регнум. В районе КПВВ «Майорск» (Донетчина, под Горловкой) украинские солдаты подвергли досмотру автомобиль и личные вещи главы российского представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, генерал-майора ВС России Рустама Мурадова. Об этом 8 апреля заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images БТР-80 ВСУ

«На КПП «Майорск» украинской стороной была устроена провокация в отношении представителя РФ в СЦКК генерал-майора Рустама Мурадова, который направлялся в Соледар. Был устроен досмотр личных вещей и автомобиля», — пожаловался Басурин.

Он напомнил, что действия украинских солдат нарушают действующие в зоне конфликта договоренности, в соответствии с которыми представители СЦКК не подлежат досмотру и должны иметь «зеленый коридор».

Басурин проинформировал, что в районе Авдеевки ВСУ полностью прекратили обстрелы позиций ДНР на время визита в город министра обороны Украины Степана Полторака и секретаря СНБО Александра Турчинова. «Вчера в Авдеевку прибыл министр обороны Полторак с председателем Совета безопасности Украины Турчиновым. В момент нахождения представителей Киева в Авдеевке там также присутствовали представители миссии ОБСЕ и СЦКК, и в этот период времени не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня», — сказал Басурин.

Он также проинформировал, что за прошедшую неделю ВСУ вывели из мест хранения 213 единиц военной техники. В частности: самоходные пушки «Гиацинт-Б» — 22 единицы, орудия «Мста-Б» — 42 единицы; гаубицы Д-30 — шесть единиц, Д-44 — три единицы, пушки МТ-12 «Рапира» — шесть единиц, САУ «Гвоздика» — шесть единиц, «Акация» — 19 единиц, минометы — 10 единиц, РСЗО «Град» — 23 единицы, «Ураган» — 12 единиц, танки Т-64 и Т-72 — 64 единицы.

При этом Басурин обратил внимание на то, что представители миссии ОБСЕ не предпринимают никаких действий по возвращению техники в установленные места отвода. «Хочу предостеречь украинскую сторону от глупых и необдуманных поступков. Никакого блицкрига добиться не удастся. Мы готовы к отражению агрессии. И сомневаюсь, что война для Украины будет победоносной», — подытожил Басурин.

Напомним, ранее Басурин сообщал о готовящейся поездке в Донбасс Турчинова и Полторака. В Минобороны ДНР назвали этот визит попыткой Киева поднять боевой дух в ВСУ.