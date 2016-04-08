Москва, 8 апреля, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Федерация хоккея России сделал официальное заявление по поводу срочной замены состава российской юниорской сборной перед отправкой на чемпионат мира в США. Сообщение распространила пресс-служба Федерации.

thefiscaltimes.com Мельдоний

Сообщается, что хоккеисты сборной России до 18 лет употребляли мельдоний до его запрета 1 января 2016 года. Срочная замена всего состава юниорской сборной вызвана необходимостью защитить спортсменов.

В ФХР подчеркнули, что игроки Центра подготовки им. Тихонова принимали препарат «милдронат» (мельдоний) по предписанию врачей для защиты сердечной мышцы при высоких нагрузках в соревновательный период.

Осенью 2015 года от Всемирного антидопингового агентства поступило сообщение, что мельдоний внесен в список запрещенных препаратов. После этого хоккеисты перестали его применять.

Однако, на сегодняшний день данные ведущих мировых лабораторий свидетельствуют, что сроки выведения препарата из организма могут существенно превышать сроки, указанные в его официальном описании.

Кроме того, некоторые ученые выдвигают гипотезу, что концентрация мельдонкия в анализах спортсменов коррелирует с физической нагрузкой, стрессами и так далее.

Поскольку точно определить степень вины спортсмена без информации о сроках выведения мельдония не представляется возможным, было решено изменить состав юниорской сборной по хоккею.

Напомним, накануне сборную России до 18 лет на чемпионате мира заменят спортсмены не старше 17 лет.