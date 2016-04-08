Минск, 8 апреля, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's признало «стабильными» долгосрочные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте и белорусских рублях на уровне «B-», сообщает пресс-служба агентства.

ИА REGNUM

Краткосрочные рейтинги Белоруссии указаны на уровне «B». Эксперты S&P отметили, что уровень рейтингов Белоруссии мог бы быть лучше, если бы не слабая внешнеэкономическая позиция постсоветской республики и недостаточно гибкая кредитно-денежная политика.

«Подтверждение рейтингов отражает нашу уверенность в том, что очень уязвимая внешняя позиция Белоруссии будет и дальше уравновешиваться финансовой помощью из Российской Федерации и других официальных кредитных источников», — констатировали в агентстве.

Накануне Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего банка постсоветской республики — «Беларусбанка». Государственный банк получил «стабильный» рейтинг на уровне «B-». Эксперты агентства отметили, что крупнейший банк Белоруссии «сильно зависит от бюджетных показателей», а они «в настоящее время являются уязвимыми». В то же время именно возможность вливаний бюджетных средств в банк делает его более стабильным среди прочих банков и обеспечивает лидерские позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск неоднократно заявлял неудовольствие оценкой состояния белоруской экономики (и банковского сектора во время кризисов в частности) западными рейтинговыми агентствами. Предпринимались заведомо провальные попытки создать свои, «национальные» рейтинги, а также попытки апеллировать к рейтингу китайского Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. («Дагонг»).