Севастополь, 8 апреля, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Правительство Севастополя приняло постановление об окончании отопительного сезона начиная с воскресенья, 10 апреля. Документ был принят на заседании правительства 8 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В жилом фонде, обслуживаемом ГУП «Севтеплоэнерго», отопительный сезон завершится 10 апреля, а в районах обслуживания предприятием «СГС Плюс» — 19 апреля. Отсрочка связана с необходимостью обеспечения выработки электроэнергии, заявили в правительстве. «Погода стабилизируется. Среднесуточная уличная температура за прошедшие сутки составила +9,5°С. Днем ожидается до +20°С, а ночью до +10°С», — сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Игорь Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь начал отопительный сезон и подачу горячей воды на городских объектах социальной сферы 15 октября, после того, как среднесуточная температура воздуха достигла +8 градусов по шкале Цельсия.

Отопительный сезон был прерван 22 ноября в целях экономии — после того, как Украина прекратила энергоснабжение Крыма.

Из-за начавшегося похолодания отопление в домах возобновлено за счет перевода городских котельных на резервные источники питания. Всего в городе насчитывается 3541 дом с центральным отоплением.