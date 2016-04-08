Симферополь, 8 апреля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. В Симферополе при рассмотрении иска прокуратуры Крыма Верховный суд республики приобщил к делу о запрете меджлиса высказывания депутата Верховной Рады Украины и по совместительству председателя «меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова.

krymr.com Рефат Чубаров

В своих высказываниях лидер меджлиса призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, объяснили в прокуратуре республики. Ходатайство о приобщении к материалам дела актов осмотра интернет-ресурсов и экспертных заключений, подтверждающих «экстремистскую направленность высказываний Чубарова», подал в суде представитель прокуратуры Александр Чуприна, сообщило «Крыминформ».

Коллегия суда определила удовлетворить ходатайство. Суд предоставил сторонам процесса возможность ознакомиться с новыми материалами и назначил следующее заседание по делу на 15 апреля.

Напомним, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении Рефата Чубарова по статье о призывах к нарушению территориальной целостности РФ. Россия объявила его в международный розыск вместе с бывшим главой меджлиса и также депутатом Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым.

В суде представитель меджлиса адвокат Джемиль Темишев, заявил, что организация имеет «международный характер деятельности» и это должно быть учтено при определении подсудности при разбирательстве. По словам адвоката, региональные представительства «меджлиса крымских татар» действуют на Украине, в Германии, Франции, Литве, Румынии, Польше, ОАЭ и странах Центральной Азии, а также в международных организациях — ОБСЕ, ООН и ПАСЕ. Кроме того, адвокат подтвердил, что региональные представительства меджлиса не имеют какой-либо официальной регистрации по законам тех стран, в которых они находятся.

Суд привлёк к участию в процессе Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым и Росреестр. Они, выступая на стороне истца, заявили, что наличие региональных отделений меджлиса не могут опровергнуть экстремистскую деятельность организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокурор республики Наталья Поклонская 15 февраля обратилась в суд с требованием запретить меджлис, как экстремистскую организацию. «Крымско-татарский народ пишет мне, чтобы мы защитили их права от тех лжелидеров так называемого меджлиса, которые своими действиями нарушают их права путём энергетической и продовольственной блокады полуострова», — заявила Наталья Поклонская.

Доказательствами экстремизма в суде могут стать факты участия членов организации в массовых беспорядках перед зданием Госсовета Крыма 26 февраля 2014 года, а также участие членов меджлиса в так называемой блокаде Крыма и, возможно, в подрывах опор ЛЭП в Херсонской области Украины, что привело к прекращению поставок Украиной электроэнергии в Крым. При этом позиция представителя защиты — адвоката Джемиля Темишева заключается в том, что меджлис не имеет отношения к так называемым блокадам Крыма, поскольку нет официальных решений о проведении блокады, принятых всеми 33 членами организации. Кроме того, меджлис отрёкся от своих лидеров Джемилёва и Чубарова. По мнению адвоката, называющий себя лидером крымских татар депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев не является членом меджлиса и не имеет права выступать от имени организации. Также он считает, что члены меджлиса не имеют отношения к высказываниям своего председателя — депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова, поскольку не имеют влияния на него и не могут переизбрать, а так бы уже давно переизбрали.

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