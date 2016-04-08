Москва, 8 апреля, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Национальную анимационную премию «Икар» за лучший фильм получила картина «До любви» режиссера Игоря Ковалёва. Торжественная церемония награждения состоялась 8 апреля — в День российской анимации, в Московском культурном центре «ЗиЛ». Награды лучшим мультипликаторам 2015 года были вручены в тринадцати номинациях.

Цитата из м/ф «До любви». реж. Игорь Ковалёв. 2015. Россия Герои картины

19-минутная картина Ковалева рассказывает об одиночестве, непонимании и разобщенности людей в современном мире. Символичное название «До любви» свидетельствует о том, что все события, происходящие с героями — еще не настоящая любовь.

Помимо премии за лучший фильм картина Ковалёва получила награды за режиссуру, звукорежиссуру (Иван Титов), работу художника (Дмитрий Маланичев). Премией «Икар» также были отмечены продюсеры «До любви» — Ирина Фомченко, Елена Маленкина и Алексей Бондарь.

В номинации Лучший фильм в кинопрокате победителем стала картина «Иван-царевич и Серый волк 3» режиссера Дарины Шмидт.

Премию «Икар» за лучший сериал получила работа «Ин и Яна» студии «ШАР».

Лучшим персонажем стал Людоед из мультфильма «Даша и Людоед» режиссера и художника Натальи Суринович.

Аниматорами года названы создатели картины «Андрей Хижина и его горе» — Степан Бирюков, Светлана Зимина, Татьяна Киселева и Татьяна Подгорская.

В номинации «Мастер» премию за профессиональный вклад в развитие анимационного кино получил заслуженный художник России Владимир Зуйков, один из создателей визуального образа Винни-Пуха, художник-постановщик мультфильмов «Фильм, фильм, фильм», «Халиф-аист», «Королевский бутерброд» и других.

Справка ИА REGNUM :

Национальная анимационная премия присуждается за достижения в области анимационного кино и за профессиональный вклад в развитие анимации. Награда была учреждена в сентябре 2014 года, идея принадлежит Открытому российскому фестивалю анимационного кино.

Лауреатов Премии определяет Экспертный совет путем тайного голосования. В него вошли профессионалы анимации: режиссёр-мультипликатор Михаил Алдашин, режиссёр Константин Бронзит, кинопродюсер Арсен Готлиб, режиссёр-мультипликатор Наталия Дабижа, актёр Вадим Жук и другие.

Премия традиционно присуждаются в номинациях: «Фильм»; «Фильм в кинопрокате»; «Сериал»; «Режиссер»; «Сценарист»; «Художник»; «Аниматор»; «Звукорежиссер»; «Композитор»; «Актер»; «Персонаж»; «Продюсер»; «Мастер».

В 2015 году премию «Икар» за лучший фильм получил Константин Бронзит, автор картины «Мы не можем жить без космоса».