Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Впавшую в кому прямо в школе 13-летнюю девочку в Санкт-Петербурге успешно прооперировали, ее жизни ничто не угрожает. Об этом вечером 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Детской городской клинической больнице №5 им. Филатова.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

«Операция завершилась, прошла успешно. Сейчас пациентка в послеоперационном периоде — находится в отделении реанимации. Делать прогнозы о ее состоянии мы не можем, об этом можно будет говорить в начале следующей недели», — пояснили в больнице.

В пресс-службе клиники отметили, что в Педиатрической академии, куда первоначально доставили девочку, не удалось выяснить причину, по которой она впала в кому. Специалисты Детской больницы им. Филатова поставили диагноз, приняли решение об экстренной операции и уже в ее ходе смогли установить истинную причину комы. Однако данные о диагнозе юной пациентки останутся врачебной тайной.

Напомним, ученица 6-го класса школы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии была госпитализирована из учебного заведения на «скорой помощи». В СМИ появились сообщения, что сотрудники школы якобы дожидались машины «скорой» почти 40 минут после вызова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в комитете по здравоохранению Петербурга корреспонденту агентства опровергли эту данные. Там заверили, что бригада доехала до школы за 15 минут.

По факту ЧП Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку. Одновременно прокуратурой Фрунзенского района начата проверка деятельности медицинского кабинета школы и подстанции скорой помощи №17.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщила, что ранее девочка жаловалась на головные боли. Родители знали, что у нее были проблемы со здоровьем, ходили с ней по врачам. Однако случившееся стало для всех неожиданностью.