Москва, 8 апреля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Работа московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка была нарушена действиями Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля сообщили в пресс-службе банка. Представители ФССП были намерены арестовать счета одного из клиентов банка, пояснили в кредитной организации.

telefakt.ru Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

«Сотрудники АТБ посчитали данные действия незаконными и инициировали вызов правоохранительных органов, чтобы защитить интересы своего клиента, проконтролировать законность действий судебных приставов, а также зафиксировать факт незаконных действий», — уточнили в пресс-службе.

В настоящий момент банк продолжает работу в штатном режиме, заверили в АТБ, никаких задержек в обслуживании клиентов и проведение платежей нет и не будет.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на источники появились недостоверные сведения о ситуации, в частности утверждалось, что в московский офис банка прибыли бойцы спецназа.