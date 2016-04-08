Москва, 8 апреля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. В Москве задержана и арестована бывший президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлия Аникеева. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает «Спортфакт».

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Сообщается, что Аникееву задержали и допросили 6 апреля. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 7 февраля Пресненский суд Москвы поместил Аникееву под домашний арест.

Уточняется, что обвинение Аникеевой предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.

Напомним, 30 декабря 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения порядка 20 млн рублей у РФБ. По данным следствия, средства, которые были выделены на развитие спорта, были похищены в период с 20 февраля 2014 года по 24 августа 2015 года.

Мошенническая схема была осуществлена путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров с индивидуальными предпринимателями.

Аникеева была президентом РФБ с августа 2013 года по август 2015 года. Ей на смену пришел бывший игрок сборной России по баскетболу Андрей Кириленко.