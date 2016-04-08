Минск, 8 апреля, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Датское агентство по международному развитию (DANIDA) взяло на сея финансирование проекта «Развитие инклюзивного местного управления в Республике Беларусь», который реализуют Программа развития ООН, Администрация президента и Академия управления при президенте Белоруссии. На реализацию данного проекта будет выделено $2,9 млн в течение трёх лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза

Помощник президента постсоветской республики по экономике — начальник главного экономического управления Администрации президента Кирилл Рудый на первом заседании Координационного совета по реализации проекта заявил, что к его реализации подталкивает экономическая реальность. Он отметил, что в условиях необходимости бюджетной консолидации многие страны проводили урезание расходов на госаппарат и замораживали зарплату госслужащим, однако «эти страны не смогли адаптироваться, и хорошие времена для них не вернулись».

«Конфуций говорил, что правитель — это ветер, а народ — это трава. Поэтому законы, правоприменение, государственные институты создают условия для устойчивого роста благосостояния. В конечном итоге первостепенным для развития страны, общества, экономики является система управления, система подготовки кадров, сами кадры и то, как они реализуют политику, которая предлагается главой государства», — цитирует госинформагентство БелТА помощника президента постсоветской республики.

«Подбор кадров должен исключить субъективизм, основанный на индивидуальных рекомендациях, поручительствах. Тогда и госаппарат не будет перемещаться за сменой высоких государственных служащих, а будет профессионально работать, соблюдать традиции, переходить на новые уровни», — заявил Рудый.

Ещё один либертарианец в пуле строителей «рыночного социализма» — первый замминистра экономики Александр Заборовский, являющийся также сопредседателем Координационного совета, заявил, что «языки надо подтянуть». По его мнению, госслужащие должны постоянно «работать над собой» и улучшать имидж.

В рамках программы ожидается подготовить чиновничьи кадры, решить вопросы децентрализации и развития местного самоуправления (помимо «идеологов» в Академии управления при президенте готовят специалистов и по данной специальности), а также реализовать индивидуальные проекты. Для этого в Академию при президенте будут приглашены иностранные лекторы.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз выделил Турции несколько миллиардов долларов за приём беженцев из стран «третьего мира», выделив также несколько миллионов на содержание «восточных партнёров» из числа постсоветских республик. До этого правительство США взяло на содержание чиновников Грузии, превратив режим Михаила Саакашвили в склонную к политическому суициду содержанку.