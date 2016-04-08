Париж, 8 апреля, 2016, 20:01 — ИА Регнум. 13 апреля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведет встречу представителей налоговых служб 34 стран-членов, чтобы обсудить «Панамские документы», передает Associated Press.

Pymouss Штаб-квартира Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже

В заявлении ОЭСР говорится, что на заседании в Париже страны будут «изучать возможности сотрудничества и обмена информацией, определят риски соблюдения налогового законодательства и договорятся о совместных действиях в свете разоблачений Панамских Документов».

Международная организация уже сформировала группу официальных лиц со всего мира, представляющих налоговые ведомства. Эти страны намерены совместными усилиями бороться с уклонением от платы налогов.