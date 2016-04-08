Астана, 8 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сегодня представил личному составу центрального аппарата министерства своего нового заместителя. Указом главы государства на эту должность назначен 48-летний Ильин Юрий Викторович, ранее занимавший пост государственного инспектора Администрации президента Казахстана.

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Напомним, в конце марта текущего года от должности вице-министра внутренних дел был освобожденВладимир Божко в связи с выдвижением в кандидаты в депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента. На парламентских выборах, прошедших 20 марта, Владимир Божко был избран депутатом и занял пост вице-спикера Мажилиса.

Юрий Ильин в 1989 году окончил Алма-Атинское высшее командное училище. Проходил службу на командных должностях в Вооруженных силах СССР и Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины. В 1992 году продолжил службу в МЧС Казахстана.

В 2010 году был назначен на пост заместителя начальника городского департамента по ЧС Алма-Аты. В 2011 году возглавил управление по мобильной подготовке Алма-Аты. С 2013 по 2015 годы работал заместителем акима (мэра) Алма-Аты. Курировал вопросы социальных программ, занятости населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны города, организации пассажирских перевозок пассажиров и багажа автомобильным, электрическим транспортом, такси, эксплуатации действующих линий метрополитена в городе Алма-Ате, а также вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, снижения преступности, в том числе по организации взаимодействия субъектов профилактики правонарушений на местном уровне через специально созданные межведомственные комиссии при акиматах.

16 октября 2015 года был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

21 октября был назначен государственным инспектором администрации президента, где и проработал до назначения на должность вице-министра.

Следует отметить, что у Юрия Ильина имеется огромный опыт в ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации аварийно-спасательных работ. Видимо, данный фактор и стал решающим при назначении Ильина на пост вице-министра на место Владимира Божко, который возглавлял Министерство по ЧС до его реорганизации в Комитет по ЧС Министерства внутренних дел Казахстана.

Напомним, сегодня в Северо-Казахстанской области из-за паводков был введен режим чрезвычайной ситуации. Под угрозой подтопления находится город Петропавловск. Кроме того, сложная паводковая обстановка сложилась в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Кустанайской областях.