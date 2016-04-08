Кишинёв, 8 апреля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. МИД Молдавии выступил 8 апреля с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в документе выражается озабоченность в связи обострением ситуации в зоне конфликта, повлекшим за собой человеческие жертвы среди мирного населения.

Sputnik Mania Монастырь Гандзасар в Нагорном Карабахе

«В сложившейся ситуации молдавские власти призывают стороны конфликта к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня, во избежание эскалации насилия. Республика Молдова поддерживает усилия международного сообщества и Минской группы ОБСЕ в лице Российской Федерации, Франции и США, которые выступают за восстановление мира в регионе и за поиск мирных решений конфликта вокруг Нагорного Карабаха», — отмечается в заявлении.

Днем ранее глава МИД Молдавии Андрей Галбур провел встречу с послом Азербайджана в Кишиневе Намига Алиева. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, перспективы политического диалога и развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Собеседники вновь подтвердили взаимную заинтересованность в организации очередного раунда межминистерских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел и скорейшем проведении заседания Межминистерской молдавско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», — сообщили в молдавском МИДе. О том, затрагивалась ли на встрече тема карабахского конфликта, в ведомстве не сообщили.