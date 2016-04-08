Астана, 8 апреля, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В пяти районах Северо-Казахстанской области: в Тайыншинском, Есильском, Шал акына, Аккайынском и Кызылжарском, — введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 8 апреля, на экстренном брифинге сообщил заместитель председателя комитета по ЧС Министерства внутренних дел Казахстана Жасулан Джумашев.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

По его словам, жители этих районов пострадали от паводка больше других и поэтому могут рассчитывать на компенсацию материального ущерба от государства.

По данным Джумашева, в Тайыншинском районе паводками подтоплены 45 домов, в Есильском районе — 15 домов, в районе имени Шал акына — 24 дома в 2 селах, в Аккайынском и Кызылжарском районах из-за паводка пострадали по 11 домов.

«С начала паводковой ситуации в 13 сельских населенных пунктах в 7 районах области поверхностными талыми водами подтоплено 442 дворовых территории, в том числе 315 жилых домов, к сегодняшнему дню от воды освобождено 211 домов, остаются подтопленными еще 104», — рассказал на брифинге Джумашев.

Между тем, критическая ситуация сложилась в городе Атбасаре, расположенном в Акмолинской области. Вечером 7 апреля на реке Жабай, возле которой расположен город, произошел прорыв защитной дамбы шириной 4 метра. Аварийно-спасательные службы Комитета по ЧС экстренно эвакуировали 70 жителей города. В спасательных работах были задействованы 458 человек и 76 единиц техники спасательных подразделений.

Как сообщает Управление государственного языка и информации Комитета по ЧС Министерства внутренних дел Казахстана, в результате наращивания земляной насыпи до высоты 7 метров перелив был устранен.

«Всего с начала паводкового периода в Акмолинской области возведено 22 946 метров временных, набрано и уложено 89 769 штук мешкотары, откачано 79 924 куб. м воды», — отмечается в сообщении ведомства.

Между тем, сегодня в селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области на реке Жабай были проведены взрывные работы по рыхлению льда для беспрепятственного прохождения воды. Как сообщается на сайте Комитета по ЧС, спасательными службами было взорвано 112 зарядов.

Кроме того, продолжаются аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий паводка в Кустанайской области.

«Мероприятия проводятся в зонах подтопления в городах Кустанай, Рудный, а также в Узункольском, Сарыкольском и Тарановском районах. Со дворов жилых домов в микрорайоне Костанай-2 произведена откачка 16 697,5 куб. м талой воды. Мероприятия по откачке талой воды продолжаются. В зоне подтопления остаются 10 жилых домов. В результате проведенных работ по откачке талых вод Гагаринский путепровод полностью открыт для движения автотранспорта», — говорится в сообщении комитета.

Также проводятся работы по отводу талых вод в Северо-Казахстанской области: в селах Караагаш, Спасовка, Корнеевка Есильского района; в селе Байшилик района имени Магжана Жумабаева; в селе Аксары Акжарского района; в селе Городецкое района Шал акына; а также в селе Бесколь Кызылжарского района.

«Эвакуированы по родственникам 23 человека. В противопаводковых мероприятиях задействованы 85 человек и 29 единиц техники спасательных подразделений и местных исполнительных органов. На 15 участках жилого сектора в городе Петропавловске проведены работы по откачке талых вод. Всего откачано порядка 1400 кубических метров воды», — сообщают в ведомстве.

Между тем, по информации акимата (мэрии) Петропавловска, над городом нависла опасность затопления. По словам главы города Марата Тасмаганбетова, вероятность перелива на Сергеевском гидроузле (расположен в среднем течении реки Есиль в 172 км выше Петропавловска. — Прим. ИА REGNUM ) начался мощный перелив воды. На сегодняшний день он составляет почти 200 сантиметров.

По данным специалистов предприятия «Казводхоз», вода движется в сторону Петропавловска с большой скоростью.

«На сегодняшний день уровень перелива в Сергеевке составляет 197 см. В ближайшие дни ожидается приход воды в Петропавловск. В зоне подтопления находятся 2 микрорайона города: поселки Кожзавод и Заречный. В период разлива реки Ишим возможно подтопление 10 домов в поселке Заречный — с населением 28 человек, в районе Кожзавода — 26 домов с населением 57 человек. Население уже оповещено об опасности затопления», — сообщил глава администрации на брифинге.

Тем временем, в Актюбинской области, по данным Комитета по ЧС, было откачано 2765 кубических метров талых и грунтовых вод.

«С начала паводкового периода в паводкоопасных регионах страны спасено 17 человек, эвакуировано 653 человека, из них вернулись в дома 341, остаются эвакуированными и размещены у родственников 349 человек. Из подтопленных районов отогнано в безопасные места всего 1503 головы крупного и мелкого рогатого скота. На сегодняшний день возвращено в подворье 1243 головы. Всего в Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях с начала паводкового периода возведено 31 024 метра временных дамб. В Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Восточно-Казахстанской областях набрано и уложено 103 419 штук мешкотары, откачано 592 890 кубических метров воды. В противопаводковых мероприятиях задействованы 3485 человек, 823 единицы техники, 175 единиц водооткачивающих устройств и 25 единиц плавсредств подразделений МВД, местных исполнительных органов и полицейской службы, привлеченных организаций и населения. Восстановлено 112 участков автомобильных дорог из 175 подтопленных», — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерством внутренних дел Казахстана совместно с местными исполнительными органами на случай осложнения паводковой ситуации были созданы «группировки сил численностью порядка 58 тысяч человек». Помимо этого МВД к борьбе с паводками подготовило более 12 тысяч единиц техники, 690 единиц плавсредств, 16 вертолетов.

Кроме того, в бюджете республики на проведение противопаводковых мероприятий было заложено 15 млрд тенге (порядка 3,3 млрд рублей).