Пенза, 8 апреля, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подал пример личного контроля над выполнением мелко-ямочного ремонта в Пензе, совершив незапланированную проверку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, он выразил недовольство темпами и объемом ремонта городских дорог.

Знак «Дорожные работы»

«Стало тепло, погода позволяет проводить ремонт полноценно. Сейчас надо максимально увеличить количество рабочих, ускорить процесс. Делайте это, иначе люди нас просто не поймут», — заявил губернатор, обращаясь к представителям горадминистрации и профильных ведомств.

Он поручил увеличить количество дорожных бригад в четыре раза за счет привлечения областных ремонтно-строительных организаций.

При этом Белозерцев подчеркнул, что сделать быстро, не значит — сделать некачественно. «Вопрос сроков и качества ремонтных работ прошу взять на особый контроль», — добавил глава региона.

По итогам проверки принято решение о проведении капитального ремонта дороги в направлении Ахун, где ранее планировался только ямочный ремонт. Средства будут выделены из областного бюджета, объем финансирования не уточняется.

Напомним, в рамках выездного совещания в Каменке губернатор Пензенской области рекомендовал ответственным должностным лицам лично контролировать ремонт дорог на территории региона, напомнив, что выделенные на ремонт дорог средства — это «народные деньги», и необходимо их расходовать максимально эффективно. «Главы муниципальных образований, минстрой области должны осуществлять контроль качества реконструируемых дорог — это прямая обязанность должностных лиц. Не сидеть в кабинетах, а лично выезжать на дорожные объекты, проверяя их состояние», — сказал Белозерцев. Также он считает, что ремонт дорог, вышедших из строя после недавней реконструкции, должны осуществлять подрядные организации в соответствии с гарантийными обязательствами.

С начала весны пензенские дороги не первый раз оказываются в поле зрения губернатора. «Наши водители совершенно справедливо возмущаются их состоянием. Чтобы провести мелко-ямочный ремонт, не надо ждать мая или июня. К устранению ям и выбоин на дорогах нужно активно приступить уже сегодня», — требовал в марте глава области.

В то же время глава управления МВД по Пензенской области Юрий Рузляев предлагал создать орган общественного контроля, который бы следил за качеством ремонта дорог и укладки дорожного покрытия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сумма, предусмотренная на проведение конкурсов на ремонт дорог в Пензе, в текущем году составит около 350 млн рублей. На ремонт дорог Пензенской области планируется направить 2,75 млрд рублей.