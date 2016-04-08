Грозный, 8 апреля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Мечеть в городе Шали назовут именем главы Чечни Рамзана Кадырова. Ее проект разработан узбекскими архитекторами. Мечеть будет вмещать одновременно около 10 тысяч прихожан, сообщает Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Строительство храма началось в декабре 2012 года.

ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В честь годовщины со дня инаугурации Рамзана Кадырова на пост руководителя республики в мечети его имени прошли религиозные обряды. Известные религиозные, политические деятели и последователи Кунта-Хаджи Кишиева совершили коллективный обеденный намаз, религиозный обряд зикр, после чего прочитали дуа и мовлид. Также было роздано мясо жертвенных животных малоимущим жителям Шали.

«По милости Всевышнего Аллаха и благодаря усилиям нашего национального лидера Рамзана Кадырова у жителей города Шали будет возможность собираться на коллективную молитву в новую и большую мечеть. Руководство республики уделяет много внимания религии и это способствует искоренению лжеучений. Мы обязаны помнить о прошлом и ценить то, что нам дает Всевышний Аллах, чтобы не допустить войн на нашей земле», — сказал председатель Совета алимов Северного Кавказа Хож-Ахмед Кадыров.

Напомним, Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года, 5 апреля истекает второй срок его полномочий на этом посту. На оба срока полномочий он был назначен президентом РФ. Выборы главы республики должны пройти в единый день голосования, 18 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Рамзана Кадырова исполняющим обязанности главы Чеченской Республики.